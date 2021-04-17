شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تبحث مع مؤسسة إيطالية استخدام الذكاء الاصطناعى لمكافحة الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة مذكرة تفاهم مع "جيوفانى سالفى"، المحامى العام لمحكمة النقض الإيطالية ورئيس اللجنة العلمية لمؤسسة "فيتوريو أوكورسيو" العاملة فى مجال العدالة الجنائية، وذلك بهدف إطلاق التعاون بين المنظمة الأممية والمؤسسة الإيطالية فى بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعى ضد الأشكال المختلفة للجريمة .

وقالت غادة والى عقب توقيع مذكرة التفاهم، إن الذكاء الاصطناعي يمكن توظيفه فى مكافحة الجرائم العابرة للحدود فى عدد كبير من المجالات، منها تطوير النظم القضائية، والتحقيق فى جرائم الفساد، ورصد زراعة النباتات التى ينتج عنها مواد مخدرة، مؤكدة على أهمية العمل من أجل إتاحة هذه التكنولوجيا لكافة دول العالم، خاصة على ضوء إعلان " كيوتو " الذى اعتمدته الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة فى اليابان فى مارس، والذى أشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا فى إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية .

كما أوضحت، أن التعاون بين المنظمة الأممية والمؤسسة الإيطالية سيبدأ بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية وهى : تجريم الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعى، وتطوير القدرات والتشريعات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام فى مكافحة الجريمة المنظمة، واستخدام هذه التكنولوجيا فى التصدى لجرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وعائدات الجريمة، وكذلك الجرائم التى تؤثر على البيئة.

وتعتزم المنظمة عرض خطة العمل والأنشطة الخاصة بهذا التعاون، خاصة فى مجال مواجهة الفساد، فى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى ديسمبر 2021.