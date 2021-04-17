شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعقد برامج تدريبية للمرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا من أحمد الشيخ رئيس القطاع حول الأنشطة المختلفة لقطاع التنمية والخدمات بالوزارة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى قيام القطاع بعدة برامج وأنشطة تستهدف رفع الكفاءة الإدارية والفنية للعاملين بالوزارة عن طريق التدريب، وتنظيم برامج ودورات تدريبية، وندوات وورش العمل سواء الداخلية المنفذة عن طريق القطاع أو بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلكترونيًا، ومنها: ورشة عمل عن بعد بعنوان (التحول الرقمى للقادة الحكوميين)، وبرامج مهارات العمل عن بعد، والتفكير التصميمى للقادة الحكوميين، وقيادة التغيير، والتحول الرقمى للقادة الحكوميين، والبرنامج المتقدم للتحول الرقمى، بالإضافة إلى برنامج أساسيات الوظيفة العامة للمرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وغيرها من البرامج التدريبية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن قطاع التنمية والخدمات عقد عدة أنشطة لخدمة المجتمع منها: الاهتمام بتنمية الجانب البشرى لدى موظفى وطلاب المعاهد التى تشرف عليها الوزارة، سواء كانت معاهد حكومية أو خاصة، ويتمثل ذلك فى الاهتمام بالطلاب والبيئة المحيطة بهم خاصة بالجانب البيئى والمشاريع البيئية الصغيرة والمتناهية الصغر التى يمكن أن يقوم بها الطلاب بعد تخرجهم لمحاربة البطالة والفقر، وكذلك الإشراف على تنفيذ ندوات لطلاب المعاهد العليا والفنية بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتوسع فى نشر فكر العمل الحر، وتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع خاصة وفكرة عن المهارات الريادية، وإدارة وتسويق ودراسة جدوى المشروعات.

وفى إطار الاستفادة من الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، أوضح التقرير أنه تم الكشف على 221 موظفا وموظفة بديوان عام وزارة التعليم العالي، وتم تحويل 65 منهم لمستشفيات وزارة الصحة للاطمئنان على صحتهم وتلقى العلاج بالمجان وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استضافة حملة 100 مليون صحة بمقر المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالى لتعم الاستفادة ولمزيد من الاطمئنان على صحة أعضاء هيئات التدريس والإداريين والطلاب.