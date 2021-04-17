شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، تحذيرات الأرصاد بذروة الموجة الحارة الاثنين والعظمى بالقاهرة تصل 41 درجة، والحكومة تنفى اتجاهها لتصفية مجمع الألومنيوم والتعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى

- الأرصاد تحذر: الاثنين ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 41 درجة - الأرصاد تحذر: الاثنين ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 41 درجة - الحكومة تنفى اتجاهها لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى - تريزيجيه لـ"الخليج 365" بعد إجراء عملية الركبة: "سأعود أقوى" - الصحة: 75.5% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل - التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى - اعرف المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش بداية من اليوم - الإسكان: غدا آخر فرصة لتظلم غير المنطبق عليهم الشروط بـ"سكن لكل المصريين"