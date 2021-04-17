شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى اتجاهها لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى.