تُنقل بـ 15 كاميرا.. ننشر استعدادات "الوطنية للإعلام" لمباراة القمة واسم المخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

اختتمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، استعداداتها لمباراة القمة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها غدًا في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

وأصدر حسين زين، رئيس الوطنية للإعلام، تعليمات بالحيادية التامة ورفع شعار "لا تتعصب"، وعدم بث روح الكراهية والالتزام بالروح والأخلاق الرياضية حتى تخرج المباراة إعلاميًا بصورة تليق باسم مصر.

وبناء على تلك التوجيهات، اجتمعت نائلة فاروق رئيس التليفزيون مع محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، لوضع خطة للمباراة، وتم الاستقرار على تنفيذها بـ 15 كاميرا ووحدتي سيارات إذاعة خارجية، على أن يتم توصيل الـ 15 كاميرا بسيارة الفار، وتحت تصرف حكم الفار.

وشددت نائلة فاروق خلال اجتماعها بفريق إدارة البرامج الرياضية، على أن هذه المباراة تمثل سمعة مصر والشكل العام يجب أن يخرج بصورة إيجابية وأن تسود خلالها الروح الرياضية بدءًا من الإخراج والبث.

وأوضح محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون، أنه تم التنسيق مع اتحاد الكرة لوضع الكاميرات وزوايا الكاميرات حسب متطلبات حكم الفار، لافتًا إلى أنه تم تكليف مجموعة من المخرجين بقيادة أسامة الهواري لإخراج المباراة، لما يحظى به من سجل خالي تماما من الانتماء أو التعصب لأي نادٍ على حساب الآخر.

وأشار إلى أنه سيتم تصوير المؤتمر الصحفي بعد المباراة أيضًا، متوجهًا بالشكر لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائلة فاروق رئيس التليفزيون، لتوفير كافة الإمكانات لإخراج المباراة بصورة مشرفة لسمعة مصر.​