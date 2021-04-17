القاهرة الآن 32 درجة.. الأرصاد: حرارة شديدة ورياح وأتربة "طقس اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الآن؛ حيث نشهد اليوم طقسا شديد الحرارة على كل الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الهيئة في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، قبل قليل: كما تنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وتابعت الهيئة: "درجة الحرارة الآن على القاهرة 32 درجة وسرعة الرياح 14 عقدة، والإسكندرية 30 درجة وسرعة الرياح 7 عقدة، ومطروح 34 درجة وسرعة الرياح 24 عقدة يصاحبه إثارة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية إلى 2000 متر، وبورسعيد 23 درجة وسرعة الرياح 12 عقدة.​