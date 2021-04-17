برلماني يطالب المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



طالب النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المواطنين بسرعة تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أن هناك جهودا كبيرة من قبل وزارة الصحة بشأن عملية توفير اللقاح وفقا للضرورة وطبيعة كل شخص من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح عبدالله، في بيان، السبت، أن الوزارة حريصة على على منح اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك استجابة سريعة لضمان ذلك، فهناك بعض الحالات التي يتم معاودة الاتصال بهم بعد تسجيلهم بــ 24 ساعة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهذا يؤكد على أن العمل يسير وفقا لمنظومة إلكترونية دقيقة الهدف منها منح الفئات المستحقة للحفاظ على صحتهم.

كما طالب عضو لجنة الصحة، جموع المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية بسرعة التسجيل وأن ينتظر كل شخص دوره، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول المصرية التي تحصل على اللقاح، وهناك شحنات بشكل يومي تصل من اللقاح يتم توزيعها بشكل عادل على المواطنين جميعهم.​