تسبب العمى.. "قمر رمضان" يحجب المريخ في ظاهرة فلكية نادرة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشهد الكرة الأرضية اليوم، السبت 17 إبريل 2021، مرور القمر أمام المريخ في ظاهرة نادرة تسمى "الاحتجاب" وذلك بعد 5 أيام من وصول القمر منزلة الاقتران، وسيكون مضاءً بنسبة 24%، وسيختفي المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الاحتجاب سيكون مرئيًا من جنوب شرق آسيا في منطقة تمتد من شرق الهند، عبر بنجلاديش وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام أما في أقصى الغرب سيحدث الاحتجاب بسماء شبه الجزيرة العربية والسودان والصومال وجيبوتي في وضح النهار ما يعني أن الاحتجاب غير مرئي بالعين المجردة أما بقية المناطق في الوطن العربي فستكون خارج حدود منطقة الاحتجاب.

وأوضح أبوزاهرة، عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أن ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب (اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر، كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة مرات قطر البدر.

وتابع: لا يمكن رصد الاحتجاب وقت حدوثه في كامل الأرض، فإذا تراصف القمر ليمر أمام جسم معين للراصد على أحد جوانب الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض.

وأشار أبوزاهرة، إلى أن الاحتجاب في السعودية سيحدث في مكة مابين الساعة (13:50 - 15:00) والمدينة (14:03 - 14:51)، والرياض (14:07 - 15:22)، وجدة (13:50 - 14:58)، والدمام (14:18 - 15:31).

أما العواصم العربية سيكون الاحتجاب (حسب التوقيت المحلي) في أبوظبي (16:51- 15:17)، المنامة (14:18 - 15:33)، الكويت (14:37 - 15:59)، مسقط ( 15:24 - 17:06 )، الدوحة (14:15 - 15:38)، الخرطوم (12:27 - 13:38)، صنعاء (13:36 - 15:18)، مقديشو (13:25 - 14:59)، جيبوتي ( 13:27 - 15:11).

وشدد أبوزاهرة، على ضرورة توخي الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق، كون القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الشمس، فحتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن تؤدي إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب في العمى، لذلك يجب عدم المحاولة أبدًا القيام بمثل هذا الرصد النهاري دون اتخاذ الاحتياطات.

وتابع: لذلك عند البحث عن القمر خلال النهار، وخاصة عندما يكون في بداية الشهر، فمن الآمن أن يكون البحث من الأفق الشرقي، حيث يشاهد القمر أولاً بالعين المجردة.

وبشكل عام تعتبر ظاهرة احتجاب الأجسام السماوية المختلفة واحدة من أكثر المشاهد روعة وتقدم فرص مهمة فمن خلالها من الممكن اكتشاف رفقاء جدد للنجوم وتحديد وجود أقمار محتملة تدور حول الكويكبات وتحسين معرفة ارتفاعات قمم الجبال وأعماق الوديان في المناطق القطبية القمرية وإجراء تصحيحات دقيقة لمواقع النجوم وتحسين معرفة شكل وأحجام الكويكبات وغيرها.

وفي سياق متصل، يرصد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء اليوم ظاهرة اقتران القمر مع المريخ، في المقر الرئيسي بمدينة حلوان.

وتبدأ لحظة رصد الظاهرة من الساعة السابعة والنصف مساء، حيث يعد اقتران القمر مع كوكب المريخ الأحمر من المشاهد الجميلة بعد غروب الشمس، وتستمر الظاهرة من بداية غروب الشمس وحتى الساعة ١١ مساء تقريبا.