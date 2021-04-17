مسؤول بالزراعة: 4 خطوات لحماية المحاصيل من تأثيرات موجة الحرارة الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد فهيم مدير معمل المناخ بوزارة الزراعة، إنه يجب اتباع 4 خطوات للحد من خطورة الارتفاع في درجات الحرارة وتأثير ذلك على المحاصيل الزراعية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت عن موجة شديدة الحرارة تضرب مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الحالية وتصل ذروتها يوم الاثنين المقبل.

ومن بين النصائح التي وجهها الدكتور محمد فهيم لحماية المحاصيل:

- استباق الموجة بري الأرض بشكل مشبع لكافة المحاصيل المروية بالتنقيط أو الغمر على أن يكون في الفترة الصباحية.

- إضافة مركبات تنظيم الامتصاص (حامض الفولفيك + نترات ماغنسيوم + عالي الفسفور).

- تأجيل شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة حتى الثلاثاء المقبل.

- عدم رش المبيدات بما فيها الزيت المعدني تماما، وضرورة تطبيق كل ما ذكر لكل المحاصيل فاكهة أو خضر عدا المحاصيل في النصف الأخير من عمرها.​