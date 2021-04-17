إزالة 15 موقفا عشوائيا وتحرير 2536 مخالفة تجاوز سرعة أعلى الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 204 مخالفة السير بدون تراخيص، 15 مخالفة موقف عشوائي، 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.