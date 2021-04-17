"الأمن العام": تنفيذ 50 ألف حكم قضائي.. وضبط 116 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 47 قطعة سلاح ناري، و112 قضية مخدرات بإجمالي 116 متهمًا، وتنفيذ 50601 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة الماضي.

كما تم ضبط 11 متهمًا، 259 دراجة نارية مخالفة، و25807 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.