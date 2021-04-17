الشرطة تغرم 10512 مواطنا لعدم ارتداء الكمامات الواقية.. وتحرير 528 مخالفة لقرارات الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استكملت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها حفاظاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 10512 شخصا بدون كمامات واقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10470 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 42 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، كما تم تحرير 528 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، 137 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 666 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.