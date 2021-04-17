سقوط عنصر إجرامي وبحوزته أسلحة نارية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في قضايا "سلاح ناري - مخدرات – ضرب – سرقة"، وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية، كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مُتجري المواد المخدرة ومرتكبي جرائم السرقات بالإكراه وما بحوزتهم من أسلحة نارية.