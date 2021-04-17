شكرا لقرائتكم خبر عن أصعب يومين في رمضان .. نصائح جديد من الأرصاد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأحد والاثنين المقبلين حيث تصل درجات الحرارة إلى أعلى ذروتها وتتعدى 43 درجة مئوية في بعض الأماكن، على أن تعود يوم الثلاثاء 20 المقبل إلى الانخفاض مرة أخرى.

وأرجعت هيئة الأرصاد سبب تقلبات حالة الطقس إلى وجود منخفض جوي قادم من صحراء ليبيا تتعرض له البلاد، ويدخل إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد مصاحب لحركة رياح محملة بالرمال والأتربة وسوف تساعد في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية في بيان الصائمين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وارتداء ملابس خفيفة عند الخروج في ساعات النهار، مع وضع غطاء على الرأس.

درجة الحرارة المتوقعة غدا الأحد 18 أبريل

القاهرة العظمي 40 درجة والصغرى 23 درجة.

الجيزة العظمي 40 درجة والصغري 21 درجة

الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

أسيوط العظمى 40 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة.

[image:3]

درجة الحرارة المتوقعة بعد غد الإثنين 19 أبريل

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.

الجيزة العظمى 40 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17.

مطروح العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

أسيوط العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 25 .