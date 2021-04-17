شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مؤسس خدمة الصم والبكم بكنائس الإسكندرية متأثرًا بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي القس بيشوى كامل سليمان، كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول بمنطقة جرين بلازا في الاسكندرية، مؤسس خدمة الصم والبكم في كنائس الاسكندرية تحت شعار «خدمة أم الرحمة»، والوحيد المتخصص في هذا المجال، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم السبت الساعة الثالثة في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور عدد محدود من الآباء الكهنة وأسرة المتنيح.

وقال كريم كمال، رئيس اتحاد أقباط من أجل الوطن، أن المتنيح خدم لسنوات كاهناً في كنيسة مارمينا بفلمنج، ثم كاهنا في كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول بجرين بلازا، وهو الذي أسس خدمة الصم والبكم في الاسكندرية تحت اسم خدمة أم الرحمة، والتي انتشرت وتم تأسيس فروع لها في جميع الكنائس والمناطق بالاسكندرية.

وفاة مؤسس خدمة الصم والبكم بكنائس الاسكندرية متأثراً بـ"كورونا" .. واقامة صلاة التجنيز بـ"الكاتدرائية" (صورة)

وفاة مؤسس خدمة الصم والبكم بكنائس الاسكندرية متأثراً بـ"كورونا" .. واقامة صلاة التجنيز بـ"الكاتدرائية" (صورة)

وفاة مؤسس خدمة الصم والبكم بكنائس الاسكندرية متأثراً بـ"كورونا" .. واقامة صلاة التجنيز بـ"الكاتدرائية" (صورة)