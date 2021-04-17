شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال موسم توريد قمح هذا العام 2021 والتأكد من صلاحية مناطق التخزين، وفقاً للاشتراطات التخزينية والمرور الميداني على جميع الشون والصوامع للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين باعتباره محصولاً قومياً واستراتيجيًا.

كما أكد محافظ المنوفية على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات تسلم القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن كافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة ستبدأ في استقبال محصول القمح في 20 إبريل الحالي حسب الضوابط المقررة لذلك، موضحاً أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت (14) موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر منها (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع و(4) صوامع مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وعدد (2) صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأضاف الجمال أنه تم استبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية، مشيراً إلى أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد على ذلك، مؤكداً أنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2021 تم تحديد أسعار توريد القمح لهذا الموسم وتتراوح ما بين (705) إلى (725) جنيها وذلك وفقاً لجودة المحصول.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، كما أكد على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.