شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تجري أكبر عمليات تطوير وتحديث بالهيكل التنظيمي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اعتماد أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها؛ مشيراً إلى أن التعديلات جاءت ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل وتطوير الأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.

وقال الدكتور الخشت، إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الهيكل التنظيمي بالجامعة في تنظيم العمل وتحمل كل مسؤولياته في إطار التحول نحو العالمية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الهيكل التنظيمي سيعمل على توزيع الوظائف والمهام بين العاملين، وبيان المسؤوليات والعلاقات بين الوظائف، كما أنه يوضح هرم السلطة وتدرجها وعلاقة الارتباط بين الرئيس والمرؤوسين، ويعمل على انتظام تدفق العمليات الادارية بكفاءة وفاعلية، ويساعد العاملين على فهم بيئة العمل بالشكل الذي يمنع الارباك في أداء العمليات الإدارية وكفاءتها وتحليلها، ويساهم في تشجيع العاملين على المشاركة الإيجابية في تفعيل الأداء التنظيمي داخل الجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن التعديلات تأتي أيضا وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم الإدارة والتي ساهمت في التجديدات التي حدثت بهياكل الجامعة التنظيمية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة د. صالح الشيخ يتضمن استحداث تقسيم تنظيمي بمسمى: «الادارة المركزية للموارد البشرية» والذي يتبعه أربع إدارات عامة جديدة وهي؛ عمليات الموارد البشرية، التطوير المؤسسي؛ إدارة وتنمية المواهب؛ الاستحقاقات والمزايا، وأيضا استحداث عدد ثلاث إدارات لأول مرة.

وشدد الدكتور الخشت، على أن جامعة القاهرة تعد أول جامعة مصرية يتضمن هيكلها التنظيمي هذه التقسيمات التنظيمية الحديثة، موضحا أن الإدارة المركزية للموارد البشرية«؛ ستختص بوضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة، وإعداد وتنفيذ أنشطة الموارد البشرية، ومن أهمها تخطيط الموارد البشرية والتوظيف والمسارات الوظيفية والترقيات، وتوصيف وتقييم الوظائف، إلى جانب تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس، وقيادة برامج وعمليات التميز المؤسسي والوظيفي بالجامعة.

وتابع الدكتور الخشت، أن التعديلات تضمنت أيضا استحداث تقسيم تنظيمي بمسمي: الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة «تتبع مباشرة رئيس الجامعة؛ وأن الهدف من استحداث هذه الإدارة هو حماية الموارد المالية والعينية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية من خلال ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل، إلى جانب مراجعة أعمال اجراءات الفحص الدوري والمفاجئ على كافة الأنشطة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم مقترحات تصحيحية لتلافي حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى كفاءه الأداء.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التعديلات شملت استحداث «الإدارة العامة لنظم المعلومات التحول الرقمي» والتي تأتي تدعيما لجهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وتساهم هذه الإدارة في توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الجامعة، وتطوير وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات العمل، ووضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الجامعة، مشددا على أن جامعة القاهرة قد نجحت في التحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.