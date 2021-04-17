شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ومدرسة المتفوقين STEM والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة منى محمود عبداللطيف القائم بأعمال مدير المدينة حول استقبال المدينة ٤٤ طالبًا من طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالغربية STEM.

وأشارت الدكتورة منى عبداللطيف إلى أن هذه الزيارة تأتى في إطار التعاون العلمى المستمر بين المدينة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أن هذه الزيارة جاءت لدعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة بمعاهد المدينة البحثية، وخبرات السادة أعضاء هيئة البحوث، بالإضافة إلى تفعيل الجانب التطبيقى للطلاب وتنمية قدراتهم في كافة المجالات العلمية، ومتابعة الأنشطة العملية الخاصة بدراساتهم من خلال المعامل المجهزة بمعاهد المدينة المختلفة، وتحت إشراف ومتابعة السادة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمدينة.

كما شملت الزيارة القيام بجولة تفقدية للمعاهد والمعامل المختلفة بالمدينة، فضلاً عن إلقاء محاضرات للطلبة في عدة مجالات أهمها: الكيمياء الحيوية والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن مدينة الأبحاث العلمية ساهمت في تعاون سابق من خلال أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية في الإشراف على المشاريع العلمية الخاصة بطلاب مدارس STEM.