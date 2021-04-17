شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد ختام الدورة التدريبية لبناء قدرات إدارة المدافن الصحية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الحفل الختامي لتدريب مبادئ المدافن الصحية الذي ينفذ من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كجزء تكميلي لما تم تنفيذه من إنشاءات للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بهدف تأهيل الكوادر والعاملين بالمنظومة في مختلف المحافظات.

وأثنت الدكتورة ياسمين على جهود الأكاديمية في دعم تنظيم إدارة المخلفات الصلبة البلدية، سواء بتدقيق التصميمات الفنية للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات وتعتبر مشروع كبير يواجه تحدي الوقت واختلاف طبيعة مواقع التنفيذ، أو القيام بالشق التدريبي للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء القدرات للعاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها، مشددة على دور المؤسسات الأكاديمية كشريك أساسي في بناء المشروعات التنموية على أسس علمية ومهنية.

وأكدت وزيرة البيئة أن إنشاء شبكة المدافن الصحية يعد مشروعا قوميا يقوم عليه فريق متكامل من وزارات البيئة والتنمية المحلية والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وضعت فيه الدولة استثمارات ضخمة، ويستلزم ضمان إدارة تلك المدافن بطريقة فعالة مستدامة بعد تشغيلها، لذا تم الاتفاق مع الأكاديمية العربية لعمل دورات تدريبية للقائمين على كل مدفن صحي والعاملين بالمنظومة في المحافظات، واليوم نحتفل بالدورة الختامية للقاهرة الكبرى.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على أهمية المشروع باعتباره يخدم الأجيال الحالية والقادمة، وأهمية العامل البشري في تعظيم العائد والتنظيم والاستخدام الأمثل المرافق، لذا فإن الهدف الأساسي من الدورات التدريبية تأهيل الكوادر لتؤتي المنظومة ثمارها فور التشغيل السليم والإدارة الفعالة لها.

وتضمن الاحتفال عرضا لفيلم يوثق مراحل تنفيذ المدافن الصحية ضمن البنية التحتية للمنظومة، وهي ٢٠ موقعا وصلت نسبة التنفيذ بها من ٥٠ إلى ٩٥٪.