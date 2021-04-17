شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المنيا اليوم السبت 17 ــ4 ــ2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير درجات الحرارة اليوم السبت 17 ــ 4 ــ 2021 لارتفاع درجة الحرارة بطقس بمحافظة المنيا.

ووفقا لخبراء الارصاد لحالة الطقس، فتصل درجات الحرارة في النهار إلى 37 درجة، وفي المساء 21 درجة.

ويحذر الخبراء من تعرض المصابين بمرضي الحساسية للغبار في الهواء الجوي، فقد توجد بعض المخاوف الصحية المتوسطة بالنسبة لبعض الملوثات بالنسبة لعدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حساسية لتلوث الهواء بصورة غير عادية، الذي قد يؤدي التعرض لها إلى تهيج العين، والحلق، أو السعال، أو حدوث صعوبة في التنفس، لذا اوصي الخبراء بأن يتحسس مرضي الحساسية مواعيد خروجهم اليوم من منازلهم .

وبشكل عام تشهد حالة الطقس في مراكز محافظة المنيا التسع، منذ اليوم السبت، موجة صنفت بانها حارة.