شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب موجة الحر .. انسياب مروري وإقبال على شراء المثلجات وانخفاض أسعار السمك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع الإسكندرية صباح اليوم السبت، حالة من الانسياب المرورى وخاصة طريق الكورنيش وشارع أبوقير، وبدت شوارع المحافظة شبه خالية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

فيما لجأ بعض المارة إلى سكب المياه الباردة على رؤوسهم للتغلب على الشعور بالحر وخوفا من الإصابة بضربات الشمس أثناء نهار رمضان .

وشهدت محلات العصائر والمثلجات إقبالا كثيفا من الزبائن استعدادا لتناولها بمجرد انطلاق مدفع الإفطار .

وفى ذات السياق، أثرت موجة الطقس الحار على سوق الأسماك بالإسكندرية، ما أدى إلى انخفاض أسعارها عن مثيلاتها في ذلك الوقت من العام، حيث يقبل الزبائن على شراء الأسماك مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان الذي بدأوه بتناول لحوم الطيور .

ومن جانبه، قال محمد حودة، تاجر أسماك، إن الأسعار تعد مناسبة جدا هذه الأيام، حيث انخفضت أسعار البلطى إلى ٢٥ جنيها وتراوحت أسعار البربون بين ٧٠ إلى ١٢٠ جنيهًا، فيما سجلت أسعار البورى ٣٥ إلى 40 جنيها .

ووصف «حودة» الأسعار بأنها مناسبة جدا عكس الأعوام السابقة، حيث كانت تزداد الأسعار في أول أسبوع من شهر رمضان والعيد، وأرجع انخفاض الأسعار بسبب موجة الحر التي تتعرض لها الإسكندرية وزيادة المعروض من الأسماك.