شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: بيع 69 طن لحوم ودواجن ومنتجات أساسية لـ12 ألف مواطن ضمن «شباب الخير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول آخر مستجدات مبادرة «شباب الخير»، والتى أطلقها وزير التنمية المحلية منذ أيام قليلة، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، إن المبادرة تأتى بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب، حيث تتضمن المرحلة الأولى لها 35 سيارة نصف نقل ثلاجة حمولة 2 طن في 11 محافظة، مشيراً إلى ان سيارات المبادرة وصلت إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ خلال الأربعة أيام الماضية، ومن المقرر لها الوصول إلى باقى محافظات المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجاري وهي البحيرة والمنيا والغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وسوف تستمر لمدة أربعة أشهر.

وأوضح التقرير أن سيارات المبادرة قامت خلال 4 أيام منذ إطلاق المبادرة ببيع نحو ٤٤ طن لحوم ومنتجات الدواجن، و٢٥ طن من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونه والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق، واستفاد منها حتى الآن أكثر من ١٢ ألف مواطن في المحافظات الأربعة التي بدأت فيها المبادرة .

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت في المحافظات التي إنطلقت بها إقبالاً من المواطنين على عملية الشراء خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لإنخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها في الأسواق وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.

وأشاد «شعراوى»، بالدعم الذي يقدمه المحافظون لإنجاح تلك المبادرة التي تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتى التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية المخفضة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل خاصة خلال شهر رمضان والرقابة المستمرة على الأسواق .

وقال وزير التنمية المحلية أن سيارات المبادرة ستركز بصفة أساسية على المناطق الأكثر احتياجاً للتخفيف على الأسر البسيطة وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن المبادرة في مراحلها الثلاثة ستوفر حوالى 396 فرصة عمل للشباب، وستتابع الوزارة كافة مستجداتها بالتعاون مع ممثلى المجلس الوطني للشباب وعلى رأسهم الدكتور وائل الطناحى الأمين العام للمجلس والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس لضمان النجاح الكامل لها وتحقيق أهدافها.

كان اللواء وزير التنمية المحلية، أطلق الأسبوع الماضى مبادرة «شباب الخير»، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث شهد مع عدد من قيادات الوزارة وممثلى المجلس الوطنى للشباب، اصطفاف نحو 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة ب 30 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن، وذلك أمام مقر الوزارة.

إقبال على سلع مبادرة «شباب الخير» بالمحافظات

إقبال على سلع مبادرة «شباب الخير» بالمحافظات

إقبال على سلع مبادرة «شباب الخير» بالمحافظات

إقبال على سلع مبادرة «شباب الخير» بالمحافظات

إقبال على سلع مبادرة «شباب الخير» بالمحافظات

إقبال على سلع مبادرة «شباب الخير» بالمحافظات

إقبال على سلع مبادرة «شباب الخير» بالمحافظات

إقبال على سلع مبادرة «شباب الخير» بالمحافظات