شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا بتكلفة 20 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة البدء في تطوير المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا بدء من كوبري المصنع الحربي وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية، والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواءهشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبوعقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة سميرة العيوطي ممثلة جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ التصور المقترح لأعمال التطوير، والتي تشتمل على رفع كفاءة كوبري المصنع الحربي وإعادة إحلال الأسوار الجانبية له ورصف الطريق بالكامل، وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين، وإتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء.

ويهدف المشروع إلى تحسين الصورة البصرية في الفراغ العام والعمل على إزالة التشوهات البصرية، وإعادة صياغة الميادين العامة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية، ويراعى التصميم ايضا تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، ورفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضاري بالشارع كله.

ووجه المحافظ المكتب الاستشاري بسرعة اعتماد اللوحات الهندسية والبدء في المشروع فورا لاستكمال أعمال التطوير بشارع فريد ندا والانتهاء من المشروع بالكامل في أقرب وقت.