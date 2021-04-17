شكرا لقرائتكم خبر عن فض رابعة.. الحلقة ٥ من مسلسل الاختيار ٢ بدون فواصل إعلانية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي إذاعة حلقة اليوم السبت ٥ رمضان من مسلسل «الاختيار ٢» بدون فواصل إعلانية.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن القرار صدر بتحديد الحلقة ٥، كونها تحتوي أحداثًا هامة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.

ويعرض مسلسل «الاختيار ٢» على قناة ON في التاسعة والنصف مساء وهو أحد الأعمال التي تم إنتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة، وقد حقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وسيناريو هاني سرحان ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمي.