شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية، اليوم السبت 17 أبريل 2021، استقرارا نسبيا في خامس أيام شهر رمضان الكريم .

«المصري اليوم» تنشر أسعار البيض والدواجن والكتاكيت في مصر حسب أسعار المزرعة، اليوم السبت، 17 أبريل ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيهات في المحلات التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

اسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021

سعر الدواجن البيضاء من 31 إلى 32 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 34 إلى 37 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 21 إلى 22 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 32 إلى 35 جنيها للكيلو .

اسعار الرومي في مصر اليوم السبت 17 ابريل 2021

سعر الرومي البرونزي من 44 إلى 47 جنيها للكيلو.

سعر الرومي الأبيض من 36 إلى 42 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت الرومي عمر يوم من 16 إلى 17 جنيها.

سعر الكتكوت الرومى البرونزى عمر 45 يوما من 44 إلى 45 جنيها «وزن 500 جم».

اسعار البط في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021

سعر البط المسكوفي من 47 إلى 52 جنيها للكيلو.

سعر البط المولار من 40 إلى 42 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوي من 24 إلى 26 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيها..

سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيه.

اسعار الكتاكيت في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 5 إلى 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 3 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيهات.

اسعار البيض في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021

سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 31 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 32 إلى 35 جنيها.