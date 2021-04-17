شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شديد بالحرارة يعقبه انخفاض حاد.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 17 أبريل 2021 إلى الخميس 22 أبريل 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 38، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 20 : 23 .

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- السبت 17 أبريل :

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

- الأحد 18 أبريل :

اعتبارا من الأحد 18 أبريل إلى يوم الاثنين 19 أبريل، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 39 : 41، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 25 .

أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الاثنين 19 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل للعاصفة على غرب البلاد.

- يوم الثلاثاء 20 أبريل:

اعتبارا من يوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

- يوم الأربعاء 21 أبريل:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد .

- يوم الخميس 22 أبريل :

نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد .