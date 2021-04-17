شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم السبت، 17 أبريل الجارى، تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والورش وذلك فى إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، فوفقا لقرار وزير التنمية المحلية، يتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من القرار الذى حمل رقم 456 لسنة 2020، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

ومواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فيتم فتحها يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ونص قرار وزير التنمية المحلية، على أن تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.