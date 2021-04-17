شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين التعليم العالى ومدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة منى محمود عبد اللطيف القائم بأعمال مدير المدينة حول استقبال المدينة 44 طالبا من طلبة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالغربية STEM، فى إطار قيام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالدور الخدمى للمجتمع العلمى والمدنى.

وأشارت الدكتورة منى عبد اللطيف إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون العلمى المستمر بين المدينة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أن هذه الزيارة جاءت لدعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة بمعاهد المدينة البحثية، وخبرات أعضاء هيئة البحوث، بالإضافة إلى تفعيل الجانب التطبيقى للطلاب وتنمية قدراتهم فى كافة المجالات العلمية، ومتابعة الأنشطة العملية الخاصة بدراساتهم من خلال المعامل المجهزة بمعاهد المدينة المختلفة، وتحت إشراف ومتابعة السادة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمدينة.

كما شملت الزيارة القيام بجولة تفقدية للمعاهد والمعامل المختلفة بالمدينة، فضلاً عن إلقاء محاضرات للطلبة فى عدة مجالات أهمها: الكيمياء الحيوية والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن مدينة الأبحاث العلمية ساهمت فى تعاون سابق من خلال أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية فى الإشراف على المشاريع العلمية الخاصة بطلاب مدارس STEM .