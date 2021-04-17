شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الخضار والفاكهة في مصر ارتفاعا ملحوظا في بعض السلع، اليوم السبت 17 أبريل 2021، وذلك في خامس أيام شهر رمضان الكريم .

«المصري اليوم» تنشر اسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور اليوم السبت 17 أبريل 2021، ويضاف على تلك الأسعار من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

اسعار الخضار في مصر اليوم السبت 17 أبريل

سعر الطماطم من 1.25: 2.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 3 جنيه للكيلو

سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 3 : 6 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 3 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 5 : 10 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2.5: 5.5 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2 : 5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 3.5 : 6.5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 3.5 : 6.5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 19 : 25 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الخيار صوب من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 2: 5 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 30 إلى 40 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 6 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة

اسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت 17 أبريل

سعر البرتقال أبوسرة من 4: 8 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو

سعر اليوسفي من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدي 6 : 20 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 6 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح أمريكى إيطالي من 17: 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سوري لبناني من 12: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السيوي 20 جنيه للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 6: 8 جنيهات للكيلو

سعر بلح إبريمي من 4: 6 جنيهات للكيلو

سعر بلح مركابي من 5 إلى 11 جنيها للكيلو

سعر البلح أبيض غزال من 6 : 16 جنيها

سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيها للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 18 جنيها للكيلو

سعر البلح الأسواني من 6: 14 جنيها للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيها للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 2( 6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

سعر الخوخ البلدي عرايشى من 4: 9 جنيهات للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو

سعر الأناناس 35 جنيه للكيلو

سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو

سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو

سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها