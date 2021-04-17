شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت اسعار الخضار والفاكهة في مصر ارتفاعا ملحوظا في بعض السلع، اليوم السبت 17 أبريل 2021، وذلك في خامس أيام شهر رمضان الكريم .
«المصري اليوم» تنشر اسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور اليوم السبت 17 أبريل 2021، ويضاف على تلك الأسعار من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.
اسعار الخضار في مصر اليوم السبت 17 أبريل
سعر الطماطم من 1.25: 2.5 جنيه للكيلو
سعر البطاطس من 1.5: 3 جنيه للكيلو
سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو
سعر الكوسة من 3 : 6 جنيه للكيلو
سعر الجزر من 1.5: 3 جنيه للكيلو
سعر الفاصوليا من 5 : 10 جنيهات للكيلو
سعر الباذنجان بلدي من 2.5: 5.5 جنيهات للكيلو
سعر الباذنجان رومي من 2 : 5 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان أبيض من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل رومي بلدي من 3.5 : 6.5 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو
سعر الفلفل حامى بلدي من 3.5 : 6.5 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 19 : 25 جنيها للكيلو
سعر الملوخية من 5: 7 جنيهات للكيلو
سعر الخيار صوب من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو
سعر الخيار بلدي من 2: 5 جنيهات للكيلو
سعر الباميا من 30 إلى 40 جنيها للكيلو
سعر البسلة من 3: 6 جنيه للكيلو
سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو
سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو
سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو
سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو
سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو
سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو
سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة
سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة
سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة
اسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت 17 أبريل
سعر البرتقال أبوسرة من 4: 8 جنيه للكيلو
سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيه للكيلو
سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو
سعر اليوسفي من 4: 7 جنيه للكيلو
سعر الليمون بلدي 6 : 20 جنيه للكيلو
سعر الليمون اضاليا 6 جنيه للكيلو
سعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيه للكيلو
سعر التفاح أمريكى إيطالي من 17: 23 جنيه للكيلو
سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو
سعر التفاح سوري لبناني من 12: 14 جنيه للكيلو
سعر البلح السيوي 20 جنيه للكيلو
سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو
سعر بلح شامية من 6: 8 جنيهات للكيلو
سعر بلح إبريمي من 4: 6 جنيهات للكيلو
سعر بلح مركابي من 5 إلى 11 جنيها للكيلو
سعر البلح أبيض غزال من 6 : 16 جنيها
سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيها للكيلو
سعر البلح البرتموته من 8: 18 جنيها للكيلو
سعر البلح الأسواني من 6: 14 جنيها للكيلو
سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيها للكيلو
سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيها للكيلو
سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيها للكيلو
سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو
سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو
سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو
سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو
سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة
سعر البطيخ 2( 6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة
سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة
سعر الخوخ البلدي عرايشى من 4: 9 جنيهات للكيلو
سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو
سعر الأناناس 35 جنيه للكيلو
سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو
سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو
سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو
سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو
سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها
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