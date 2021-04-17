شكرا لقرائتكم خبر عن «سلام» تُشيد بأطباء مستشفى بيلا المركزي: أجروا جراحة دقيقة لحمل خارج الرحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأطباء مستشفي بيلا المركزي، لأنهم أجروا عملية جراحية نادرة بالمستشفي، أمس الجمعة.

قالت «سلام» إنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة، تضمنت إزالة جنين عمره 12 أسبوع عبارة عن حمل خارج الرحم، وأضافت أن المريضة حضرت وهي تعاني من ألم شديد بالبطن وهبوط حاد بالدورة الدموية، وبعد إجراء الفحص المبدئي لها، تم التواصل مع الدكتور عاطف القاضي، مدير المستشفى والدكتور خالد مرزوق، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

وتم الكشف على المريضة والتأكد من وجود حمل خارج الرحم في شق جراحي لعملية ولادة قيصرية قديمة بعمر 12 أسبوع، وفي الحال تم إدخال المريضة إلى غرفة العمليات وإزالة الجنين وإجراء استكشاف وتنظيف للرحم.

كما تم صرف عدد 6 وحدات بلازما وعدد 5 أكياس دم للمريضة، والحالة الآن في العناية المركزة تحت المتابعة.

وتقدمت الدكتورة سوسن سلام بالشكر لمدير المستشفى وقسم النساء والتوليد والجراحة وبنك الدم وطاقم التمريض بالمستشفى وأشادت بدورهم في إنقاذ حياة هذه السيدة وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد لخدمة المرضى.

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