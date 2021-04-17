شكرا لقرائتكم خبر عن «عين جالوت».. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، شارع عين جالوت في منطقة القبارى التابعة لحى غرب، ملبياً دعوة أهالي الشارع للوقوف على الأعمال التي قام بها الأهالي بالجهود الذاتية من دهان للعقارات القديمة والأرصفة والنظافة والإضاءة وتخطيط وتجميل وتزيين الشارع، كعادتهم سنويا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وثمن المحافظ مبادرة الأهالي في الارتقاء بنظافة وتزيين الشارع بأكمله، مؤكدًا أنه كان حريصا على التواجد بينهم اليوم لرؤية تلك الأعمال على أرض الواقع.

وقدم الشكر إلى جميع الأهالي على ما بذلوه من أعمال لرفع كفاءة الشارع، وحثهم على ضرورة أن تستمر تلك الأعمال الرائعة بينهم طوال شهور العام، مشيرا إلى أن أهالي شارع عين جالوت استطاعوا بجهودهم الذاتية أن ينالوا تقدير الجميع وأن يصبحوا بمثابة مثال يحتذى به في جميع شوارع الإسكندرية، ودعا أن يسير المواطنين على نفس النهج طوال أيام العام.

واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب أهالي الشارع، مؤكدا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم والمساندة لهم.

على الصعيد ذاته، تفقد المحافظ شارع الاتحاد بمنطقة القباري، وأثنى أيضا على الأعمال الفنية والرسومات التي قام بها الأهالي بجهودهم الذاتية، مشيدا بمدى حفاظهم على التراث القديم في تزيين الشارع والبيوت احتفالا بشهر رمضان.

شارك في الجولة النائب محمد جبريل، والنائب محمود قاسم عن دائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)

"عين جالوت" .. تجميل ودهان وتزيين الشوارع بأمر الشعب .. ومحافظ الإسكندرية "يزور ويشيد" (صور)