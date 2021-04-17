شكرا لقرائتكم خبر عن «دكة لكل فرد».. مطرانية المنصورة تعلن إجراءات حضور أسبوع الآلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس في محافظة الدقهلية، اليوم، الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال أسبوع الآلام والذى يبدأ الأحد 25 أبريل وحتى الجمعة العظيمة 30 أبريل .

وٱكدت الابارشية في بيان رسمى أنه سيتم فتح الكنائس لحضور البصخات المقدسة وفق إجراءات احترازية مشددة من مساء الأحد إلى مساء الخميس للحفاظ على شعب الكنيسة من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها في محافظة الدقهلية، في البيان عن اعتذاره نظرا لظروف المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا بأكثر شدة عما سبق، وقائلا: «قد سبق أن الأعياد الماضية كانت للأباء الكهنة فقط، وذلك حفاظا منا على سلامتكم من هذا الفيروس»

وأضاف: «واعتذر لكم عن الوضع الحالي حيث سيتم حضور البصخات الخاصة باسبوع الآلام، للشعب ابتداءا من بصخة يوم الأحد مساء إلى بصخة الخميس مساء على أن يكون فرد واحد في كل دکة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتلك حسب استيعاب كل كنيسة ليس أكثر وذلك سيكون بنظام الحجز الدقيق للغاية» .

وأوضح أن الالتزام بذلك من أجل صحة الشخص وباقى المسيحيين المترددين على الكنيسة، وقال :«رجاء محبة أن يكون في داخلنا روح المحبة والأمانة والطاعة لله من أجل سلامة كل فرد، وأعلمكم أن كثيرا من الإيبارشيات قد أغلقوا الكنائس كاملة من جمعة ختام الصوم حتى عيد القيامة المجيد» .

وذكر «أعرف محبتكم واشتياقكم لحضور أسبوع الآلام وتلك ليس بإرادتی بل خوفا منی على كل نفس» .

مؤكدا أن تلك الفترة فرصه لتوبة كل إنسان کان بعيدا أو قريبا من الله.

وأنهى البيان قائلا: «وأكرر اعتذاري لكم لأن لو شخص واحد فقط يكون حامل الفيروس سينقل الفيروس للكثيرين حيث إن في هذه المرحلة الفيروس شديد جدا لذلك اتخذت مع بعض الآباء الكهنة هذه الإجراءات حرصا على سلامتكم».