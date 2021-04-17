شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 وموعد الغرامة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 الأن عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، والتى تقوم بالمحاسبة عن استهلاك الشهور من يناير وحتى مارس 2021، وأعلنت شركة الاتصالات بعد الإعلان عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن مواعيد فترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة دون دفع غرامة، ومواعيد تحويل خط التليفون للعمل بنظام الاستقبال، وأيضًا فرض غرامة علي المتقاعسين عن السداد، مع رفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

جدول مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي

إصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 إبريل 2021.

مدة شهر السماح للسداد ينتهي في يوم 14 مايو 2021.

تحويل الخط للعمل بنظام الاستقبال اعتبارًا من يوم 15 مايو 2021.

انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات في يوم 14 يونيو 2021.

تقوم الشركة المصرية للاتصالات برفع الخط مؤقتًا من الخدمة اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2021، مع فرض غرامة تأخير على غير المسددين.

ويجب معرفة طرق سداد الفاتورة المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات والموجودة بأسفل الموضوع قبل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لتجنب الزحام على المراكز التابعة للشركة لتجنب الزحام بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يتطلب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إدخال كود المحافظة وكذلك رقم التليفون عن طريق الضغط هــنــــــــــا ، كما يمكنك أيضًا الاتصال برقم دليل التليفونات «140» من التليفون الأرضي لتتمكن من معرفة فاتورة التليفون الأرضي .

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

توجد طرق متعددة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، بالإضافة إلى السنترالات التابعة للشركة:

مراكز الشركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)

مكاتب البريد.

خدمة سداد.

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري وCIB .

خدمة فودافون كاش.

خدمة فورى.

خدمة خدماتي.

الدفع الالكتروني من خلال موقع شركة WE .

خدمة أمان.

خدمة ممكن.

خدمة Bee .

خدمة مصاري.

تقدم الشركة المصرية للإتصالات 3 باقات للتليفون المنزلي والتى يمكن الاشتراك في تلك الباقات عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 111 أو عبر فروع شركة WE ، وهذه الباقات وهي:

باقة WE أرضي 20:

سعر الباقة 20 جنيهًا شهريًا / 60 جنيهًا كل 3 شهور، وتقدم 120 دقيقة أرضي شهريًا مع خدمة إظهار الرقم مجانًا.

باقة WE أرضي 35:

سعر الباقة 35 جنيهًا شهريًا وتقدم 2500 دقيقة للتليفون الأرضي أو المحمول لشبكة WE وكذلك 1000 دقيقة محافظات مع خدمة اظهار رقم الطالب وخدمة التتبع.

باقة WE أرضي 65:

سعر الباقة 65 جنيهًا شهريًا، وتشمل 2500 دقيقة للتليفون الأرضي أو المحمول لشبكة محمول WE وكذلك 1000 دقيقة محافظات و250 دقيقة أخري لشبكات المحمول الأخري اتصالات وأورانج وفودافون، وتقدم أيضًا خدمة اظهار رقم الطالب وخدمة التتبع.

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