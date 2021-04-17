شكرا لقرائتكم خبر عن واصل الارتفاع .. سعر الذهب فى مصر وعالميا فى بداية تعاملات اليوم السبت 17 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم السبت، 17 أبريل 2021، ارتفاعه الذى اتجه إليه منذ صباح الخميس محققا ارتفاعا قدره 7 جنيهات، منذ صباح الجمعة وبمقدار 19 جنيها، خلال 48 ساعة فقط .

بينما حقق سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات الفورية، اليوم السبت، ارتفاعا بقيمة دولار واحد فقط بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات والأسواق العالمية بعدما حقق الذهب فى التعاملات الفورية ارتفاعا بقيمة 40 دولارا للأوقية، منذ مساء الأربعاء الماضى وحتى إغلاق البورصات مساء الجمعة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في بداية التعاملات اليوم السبت 17 أبريل 784.16 جنيه وكان فى مساء الجمعة 783.53 جنيه، بينما كانت فى بداية التعاملات صباح الجمعة 777.77 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في صباح اليوم السبت 1,777.29 $، وكانت فى نهاية التعاملات مساء الجمعة 1,776.85 $ بينما كانت فى بداية التعاملات صباح الجمعة 1،763.10 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب فى مصر وعالميا فى بداية تعاملات اليوم السبت 17 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى نهاية التعاملات مساء اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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