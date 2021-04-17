شكرا لقرائتكم خبر عن الخروب بـ40 والبندق بـ160 جنيه .. سعر الياميش خامس أيام رمضان اليوم السبت 17 -4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالى، تشهد أسعار الياميش فى رمضان قفزة فى الاسعار بمعدلات كبيرة على الرغم من حالة الركود وضعف الاقبال هذا العام، خاصة الأنواع الشعبية خامس أيام شهر رمضان، وشهدت محلات بيع ياميش رمضان، ركود فى بعض المحافظات واقبال متوسط فى البعض الاخر نتيجة الحالة المزاجية العامة بسبب الأزمة الاقتصادية، والظروف المعيشية الصعبة المصاحبة لفيروس كورونا، ما ادى الى تدنى الاقبال على شراء ياميش رمضان العام الجارى 2021، فضلاً عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار خاصة الذبيب وعين الجمل والفسدق والبندق فيما تباينت اسعار البلح والسودانى والمشمية فى الأسواق.

"المصرى اليوم" تنشر أسعار الياميش خامس أيام شهر رمضان، اليوم السبت 17-4-2021:

سعر كيلو الزبيب التركى 60 جنيه والايرانى 56 جنيه والمصرى بـ40 جنيه

سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيه والبندق بـ160 جنيه

سعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 الى160 جنيه حسب الجودة

سجل سعر كيلو السودانى المقشر 40 جنيه، والعناب بـ100 جنيه.

سعر كيلو الدوم 48 جنيه، والخروب المطحون بـ16 جنيه، والخروب العيدان بـ40 جنيه.

سعر كيلو جوز الهند 60 جنيه، والقراصيا بـ80 جنيه، والزبيب الفاخربـ44 جنيه.

وتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان الى 60 جنيه للكيلو

سعر كيلو المشمشية 110 جنيه.

سعر كيلو الفول الحصى 12 جنيه

سعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبة .

سعر كيلو قمر الدين 27 جنيه

وعلى الرغم من بداية شهر رمضان الا ان الاقبال ضعيف وغير مًبشّر لا سيما فى ظل الذعر الذى يجتاح الجميع من فيروس كورونا، والحالة المزاجية الغير مستقرة للمواطنين من ناحية وضيق ذات اليد من ناحية اخرى، فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاخرى نتيجة فوضى الأسعار وتحكم التجار معدومى الضمير مستغلين انشغال الدولة بمجابهة الفيروس.

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