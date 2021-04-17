شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جامعة الإسكندرية بتصميم إعادة إعمار مجمع جامع النوري بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز فريق من جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور صلاح هريدي، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، بالمسابقة المعمارية الدولية لإعادة إعمار مجمع جامع النوري في الموصل بالعراق، والتى أعلنت لجنة التحكيم باليونسكو نتيجتها أمس.

كانت منظمة اليونسكو، قد أعلنت عن المسابقة في شهر نوفمبر الماضى بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية وديوان الوقف السني العراقي، وبدعم من الإمارات العربية المتحدة.

ويعد مجمع جامع النورى التاريخي في الموصل بالعراق، أحد العناصر الرئيسية في مشروع اليونسكو الطموح «إحياء روح الموصل» الرامي إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة، وفاز مشروع فريق جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح هريدي والذي يحمل عنوان «حوار الأروقة»، وتم اختياره من بين 123 تصميماً.

ضم الفريق الفائز، الدكتور خالد الديب، والدكتور شريف فرج، والمهندس طارق على، وأربعة مصممين معماريين وهم نهى منصور ريان، وهاجر عبدالغني جاد، ومحمود سعد جمال، ويسرا محمد البهاء، كما شارك الدكتور سيّد رمضان في النقاشات.