شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني.. «صحة البحر الأحمر» تواصل تطعيم العاملين في قطاع السياحة ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للأسبوع الثاني، واصلت وزارة الصحة بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمر تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم تجهيز أحد الأماكن بمدينة الغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحرالأحمر بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتطعيم بوحدة صحة الأحياء.

وأكد تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن ذلك يأتي في ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

كان وفد طبي من دولة صربيا قد قام بزيارة الأماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لتلقي اللقاح للعاملين والمقيمين بالمدينة الساحلية. حيث قامت مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بشرح كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها من بداية التسجيل لتلقي اللقاح حتي يتم التطعيم، مؤكدة أن اللقاحات المستخدمة عبارة عن نوعين سينوفارم واسترازينكا، مشيرة أن مديرية الشؤون الصحية تهدف إلى تلقي كافة العاملين والمقيمين بالمحافظة لتلك اللقاح نظراً لأهميته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أفادت مدير إدارة الطب الوقائي أنه تم تطعيم عدد 615 شخصا من العاملين بالقطاع السياحي حتي الآن ويبدأ العمل بهما يوميا من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 9 مساءاً، وحاليا خلال شهر رمضان الكريم يتم العمل حتي الساعة 10 مساء. ومن ناحية أخرى، أبدى الوفد الصربي إعجابه الشديد بالأماكن والبروتوكول المتبع لتلقي اللقاح، مشيداً بالإجراءات الاحترازية بالمدينة السياحية.