شكرا لقرائتكم خبر عن تعمير شمال سيناء تعلن عن افتتاح 3 مشروعات خلال العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري التحرير في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.

وقال المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح إعادة بناء وتأهيل عدد 19 عمارة سكنية في حي المساعيد بالعريش، وإنشاء دار للمناسبات في حي السكاسكة، شرق مدينة العريش، بجانب إنشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة شمال سيناء بحي الضاحية بالعريش.

أشار رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إلى أن الافتتاحات ستجري بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية وقيادات جهاز التعمير.