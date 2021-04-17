شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات بقطاع التعليم بشمال سيناء بقيمة 27.3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم على مستوي مدن المحافظة بقيمة 27 مليون و300 ألف جنيه.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يتم تأهيل مدارس التعليم العام في مختلف الإدارات التعليمية بقيمة 10 مليون و800 ألف جنيه، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية على مستوي المحافظة بقيمة 15 مليون جنيه.

وأشار رضوان، إلى تطوير الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية والمطابع السرية بقيمة مليون و500 ألف جنيه، لافتًا إلى أن عمليات الإنشاء والتطوير من الخطة الاستثمارية للمديرية خلال العام المالي الجاري.