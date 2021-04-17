شكرا لقرائتكم خبر عن نظام إلكتروني لمكافحة الفساد وتقليل شكاوى تأخير تركيب عدادات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إدارات دعم النزاهة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، بتفعيل الإجراءات الواردة بالخطط التنفيذية للشركة القابضة، للوصول إلى أعلى معدلات من الشفافية، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وفى هذا السياق، عقدت إدارة النزاهة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ثاني اجتماعات تفعيل الربط الإلكتروني بين الفروع التجارية والهندسية لإتمام الربط على الفروع التجريبية الأربعة، وهي: (البلد، وأبوقير، والعجمي، والنوبارية)، كمرحلة تجريبية تمهيداً لتعميمه فيما بعد على باقي الفروع.

وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن إجراء الربط الإلكتروني يأتي ضمن إجراءات دعم النزاهة التي من شأنها سد الثغرات والعمل على تطوير أداء العمليات وسرعة تقديم الخدمة للعميل، حيث من المتوقع أن يقوم هذا الإجراء بتقليل معدل شكاوى العملاء الخاصة بتأخر الطلبات وطول الفترة المستغرقة في تركيب العدادات، كما أنه يؤدى إلى إحكام الدورة المستندية بين القطاعين التجاري والهندسي.

جدير بالذكر أن برنامج دعم النزاهة هو أحد المشروعات التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ المطبقة في مصر، والذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتطوير العمليات، وبناء وتطوير القدرات، وإزالة المعوقات أمام المسؤولين، واستخدام الأدوات والأنظمة والمعايير لتعزيز الآداء الفني والتجاري للمؤسسات التي تخدم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.