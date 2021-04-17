شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة شمال سيناء ، اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة بالتزامن مع خامس أيام شهر رمضان المبارك، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحارة نهارًا معتدل خلال فترات الليل.

بدورها حذرت مديرية الصحة بشمال سيناء المواطنين من عدم المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس ، بجانب أخذ الحيطة لمن يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري بعدم التعرض للشمس لأنهم أكثر عرضة لضربة الشمس.

ورفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد ، حيث تقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة الظروف الجوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.