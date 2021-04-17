شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستحدث إدارة جديدة للتحول الرقمى ضمن الهيكل الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من اعتماد أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمى والوظيفى للجامعة منذ نشأتها؛ مشيراً إلى أن التعديلات جاءت ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل وتطوير الأداء الإدارى وزيادة الانتاجية وفقا للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.

وقال الخشت، فى بيان اليوم، إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية فى طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإدارى ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم فى تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، مؤكدا أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه الهيكل التنظيمى بالجامعة فى تنظيم العمل وتحمل كل مسؤولياته فى إطار التحول نحو العالمية.

وأوضح الخشت، أن الهيكل التنظيمى سيعمل على توزيع الوظائف والمهام بين العاملين، وبيان المسؤوليات والعلاقات بين الوظائف، كما أنه يوضح هرم السلطة وتدرجها وعلاقة الارتباط بين الرئيس والمرؤوسين، ويعمل على انتظام تدفق العمليات الادارية بكفاءة وفاعلية، و يساعد العاملين على فهم بيئة العمل بالشكل الذى يمنع الارباك فى أداء العمليات الإدارية وكفاءتها وتحليلها، ويساهم فى تشجيع العاملين على المشاركة الإيجابية فى تفعيل الأداء التنظيمى داخل الجامعة.

وأشار الخشت، إلى أن التعديلات تأتى أيضا وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذى تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الإستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعى ونظم المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين الجامعة والجهاز المركزى للتنظيم الإدارة والتى ساهمت فى التجديدات التى حدثت بهياكل الجامعة التنظيمية، مؤكدا أن قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يتضمن استحداث تقسيم تنظيمى بمسمى "الادارة المركزية للموارد البشرية" والذى يتبعه أربع إدارات عامة جديدة وهي؛ عمليات الموارد البشرية، التطوير المؤسسي؛ إدارة وتنمية المواهب، الاستحقاقات والمزايا، وأيضا استحداث عدد ثلاث إدارات لأول مرة

وشدد الخشت، على أن جامعة القاهرة تعد أول جامعة مصرية يتضمن هيكلها التنظيمى هذه التقسيمات التنظيمية الحديثة، موضحا أن الإدارة المركزية للموارد البشرية"، ستختص بوضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية فى ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة، وإعداد وتنفيذ أنشطة الموارد البشرية، ومن أهمها تخطيط الموارد البشرية والتوظيف والمسارات الوظيفية والترقيات، وتوصيف وتقييم الوظائف، إلى جانب تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس، وقيادة برامج وعمليات التميز المؤسسى والوظيفى بالجامعة.

وتابع الدكتور الخشت، أن التعديلات تضمنت أيضا استحداث تقسيم تنظيمى بمسمي: الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة " تتبع مباشرة رئيس الجامعة؛ وأن الهدف من استحداث هذه الإدارة هو حماية الموارد المالية والعينية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية من خلال ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل، إلى جانب مراجعة أعمال اجراءات الفحص الدورى والمفاجئ على كافة الأنشطة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم مقترحات تصحيحية لتلافى حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى كفاءه الأداء.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التعديلات شملت استحداث "الإدارة العامة لنظم المعلومات التحول الرقمي" والتى تأتى تدعيما لجهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتساهم هذه الإدارة فى توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الجامعة، وتطوير وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات العمل، ووضع مؤشرات قياس التحول الرقمى للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الجامعة، مشددا على أن جامعة القاهرة قد نجحت فى التحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.