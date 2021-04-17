شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: تفعيل إجراءات دعم النزاهة والربط الإلكترونى للفروع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إدارات دعم النزاهة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، بتفعيل الإجراءات الواردة بالخطط التنفيذية للشركة القابضة، للوصول إلى أعلى معدلات من الشفافية، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وفى هذا السياق، عقدت إدارة النزاهة بشركة مياه الشرب بالاسكندرية، ثانى إجتماعات تفعيل الربط الإلكترونى بين الفروع التجارية والهندسية لإتمام الربط على الفروع التجريبية الأربعة، وهى: (البلد ، وأبو قير، والعجمى، والنوبارية)، كمرحلة تجريبية تمهيداً لتعميمه فيما بعد على باقى الفروع.

وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندريه، إن إجراء الربط الإلكترونى يأتي ضمن إجراءات دعم النزاهة التي من شأنها سد الثغرات والعمل على تطوير أداء العمليات وسرعة تقديم الخدمة للعميل، حيث من المتوقع أن يقوم هذا الإجراء بتقليل معدل شكاوى العملاء الخاصة بتأخر الطلبات وطول الفترة المستغرقة فى تركيب العدادات، كما أنه يؤدى إلى إحكام الدورة المستندية بين القطاعين التجارى والهندسى.

جدير بالذكر أن برنامج دعم النزاهة هو أحد المشروعات التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ المطبقة فى مصر، والذى يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتطوير العمليات، وبناء وتطوير القدرات، وإزالة المعوقات أمام المسئولين، واستخدام الأدوات والأنظمة والمعايير لتعزيز الآداء الفنى والتجارى للمؤسسات التى تخدم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.