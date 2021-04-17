شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: تفعيل إجراءات دعم النزاهة والربط الإلكترونى للفروع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندريه، إن إجراء الربط الإلكترونى يأتي ضمن إجراءات دعم النزاهة التي من شأنها سد الثغرات والعمل على تطوير أداء العمليات وسرعة تقديم الخدمة للعميل، حيث من المتوقع أن يقوم هذا الإجراء بتقليل معدل شكاوى العملاء الخاصة بتأخر الطلبات وطول الفترة المستغرقة فى تركيب العدادات، كما أنه يؤدى إلى إحكام الدورة المستندية بين القطاعين التجارى والهندسى.
جدير بالذكر أن برنامج دعم النزاهة هو أحد المشروعات التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ المطبقة فى مصر، والذى يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتطوير العمليات، وبناء وتطوير القدرات، وإزالة المعوقات أمام المسئولين، واستخدام الأدوات والأنظمة والمعايير لتعزيز الآداء الفنى والتجارى للمؤسسات التى تخدم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.