شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية تستهدف 11 محافظة بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول آخر مستجدات مبادرة ،" شباب الخير " والتى أطلقها وزير التنمية المحلية منذ أيام قليلة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن المبادرة تأتى بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب، حيث تتضمن المرحلة الأولى لها 35 سيارة نصف نقل ثلاجة حمولة 2 طن فى 11 محافظة، مشيراً إلى سيارات المبادرة وصلت إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ خلال الأربعة أيام الماضية، حيث من المقرر لها الوصول إلى باقى محافظات المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجارى وهى البحيرة والمنيا والغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وسوف تستمر لمدة أربعة أشهر .

وأوضح التقرير أن سيارات المبادرة قامت خلال 4 أيام منذ إطلاق المبادرة ببيع حوالى 44 طن لحوم ومنتجات الدواجن و 25 طنا من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن البلدى وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق، واستفاد منها حتى الآن أكثر من 12 ألف مواطن فى المحافظات الأربعة التى بدأت فيها المبادرة .

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت فى المحافظات التى انطلقت بها إقبالاً من المواطنين على عملية الشراء خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لانخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها فى الأسواق، وكذا جودة المنتجات المعروضة والتى تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية .

وأشاد شعراوى، بالدعم الذى يقدمه السادة المحافظين لإنجاح تلك المبادرة التى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارتى التنمية المحلية والتموين، بتوفير السلع الغذائية المخفضة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، خاصة خلال شهر رمضان والرقابة المستمرة على الأسواق .

وقال وزير التنمية المحلية إن سيارات المبادرة ستركز بصفة أساسية على المناطق الأكثر احتياجاً للتخفيف على الأسر البسيطة وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة، لافتا إلى أن المبادرة فى مراحلها الثلاثة ستوفر حوالى 396 فرصة عمل للشباب، وستتابع الوزارة كافة مستجداتها بالتعاون مع ممثلى المجلس الوطنى للشباب وعلى رأسهم الدكتور وائل الطناحى الأمين العام للمجلس والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس لضمان النجاح الكامل لها وتحقيق أهدافها.

وكان اللواء محمود شعراوى، أطلق الأسبوع الماضى، مبادرة " شباب الخير " لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث شهد شعراوى وعدد من قيادات الوزارة وممثلى المجلس الوطنى للشباب اصطفاف حوالى 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالى 30 نوع من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة .