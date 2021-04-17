أخبار مصر

محطات الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محطات الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط ، تعتبر هذه المقولة من المعتقدات السائدة بين المواطنين وهى خالية تماما من الصحة ، خاصة و أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التى يتم إنشائها فى مصر يتم اختيار المواقع الخاصة بها الاكثر سطوعا للشمس طول ايام العام وغير مرتبطة بفصل معين ، و هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح و الشمس طوال العام وهى كالاتي:

1-جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح و الشمس عليها تم اختيارها من أطلس مصر.

2-تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

3-منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.

4-منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا