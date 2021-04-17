شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: غدا آخر فرصة لتظلم غير المنطبق عليهم الشروط بـ"سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - جار إنهاء إجراءات فحص وفرز مُستندات عدد من الحاجزين نظراً لوجود مشاكل فنية بطلباتهم بسبب سبق حجزهم بمشروعات أخرى.

- إرسال رسائل نصية للحاجزين تباعاً تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن غدا الأحد 18 أبريل 2021، هو آخر فرصة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية - سكن لكل المصريين (1) لمُنخفضي الدخل غير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان وكراسة الشروط.

وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن نتائج الفرز حتى تاريخه لطلبات العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، قد أسفرت عن مطابقة 205182 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 96672 طلبا للشروط بشكل مبدئي، بينما يجرى الانتهاء من فحص وفرز 2118 طلبا.

وأضافت، أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتيـن، أولهما، من خلال الدخول على الرابط الإلكتـروني https://cservices.shmff.gov.eg/complaints حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه الذى ينحصر بين ثلاثة احتمالات: (1) مُنطبق (2) غيـر مُنطبق وأسباب عدم الانطباق (3) الرقم غيـر مُسـجل (وذلك للمواطنين الجاري الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه)، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ ثلاث جنيهات، إلى جانب هذا سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط، فيجب عليهم الالتزام بسداد أولى الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً لما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (ثلاث سنوات)، حيث بدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من أبريل الجاري، وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، تجنباً لاحتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة.

وفيما يتعلق بالمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط، أوضحت مى عبدالحميد، أنه تقدم 68235 مواطناً بطلبات تظلم حتى تاريخه، وتم قبول طلبات تظلم عدد 29002 مواطن، وتم تعديل موقفهم بالفعل من غير مُنطبق إلى مُنطبق، وتم رفض طلبات تظلم عدد 5172 مواطناً بسب عدم استيفاء المستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة منهم بشكل صـحيح، وجار الانتهاء من الرد على باقي طلبات التظلم الحالية فى موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، مُشيرة إلى أن إمكانية التظلم لأول مرة أو مرة أخرى لاستيفاء المُستندات المطلوبة من المواطنين لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق، مُتاحة حتى نهاية فترة التظلمات غدا الأحد الموافق 18 ابريل 2021، أما فى حالة عدم رغبة المواطن في التظلم فيمكنه استرداد مقدم جدية الحجز من أى مكتب بريد مُميكن.

وبالنسبة للمواطنين الذين لم تصلهم رسائل نصية بنتيجة الفرز حتـى تاريخه، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه جار إنهاء إجراءات فحص وفرز مُستنداتهم، نظراً لوجود مشاكل فنية بطلباتهم بسبب سبق حجزهم بمشروعات أخرى، وسيتم التعامل معهم بنفس الإجراءات السابق ذكرها طبقاً لنتيجة الفرز، بحيث سيتم إرسال رسائل نصية لهم تباعاً تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم فور صدور قرار الانطباق أو عدم الانطباق، ففي حالة غير المُنطبق عليهم الشروط ستتضمن الرسالة النصية الفترة الزمنية الخاصة بإتاحة تقديم طلب التظلم على الموقع الإلكتروني للصندوق كفرصة نهائية أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وفي حالة المواطنين المُنطبق عليهم الشروط من أول مرة أو المنطبقين بعد قبول طلب التظلم، فسيتم إرسال رسالة نصية لهم تفيد بالتوجه لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ 3 سنوات، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى مُباشرة من تاريخ الانطباق (تاريخ إرسال الرسالة النصية).

وأضافت مى عبدالحميد، أن المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، يرسلون طلب التظلم إليكترونياً فقط – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – عن طريق إدخال الرقم القومي للـحاجز صاحب الطلب على الرابط مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد إنقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي، ولن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال تلك الفتـرة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حالة قبول طلب التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط حالياً أو خلال الفترة القادمة، يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الثالثة عصراً – خلال شهر رمضان المُبارك – طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.