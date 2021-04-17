وزير القوى العاملة: حصر 25 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار وزير القوي العاملة، فى بيان، إلى أنه يجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد عن 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلي أننا مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين فى بورسعيد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وفي نفس الإطار، قامت مديرية القوي العاملة بالوادى الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية بالوادى الجديد، لـ 3 شركات تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلي مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسى تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.

من ناحية أخرى، أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 52 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 174 طالب عمل .