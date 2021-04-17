حدث ليلاً| وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162170 حالة حتى اليوم.

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وفاة زوجة الفنان خالد صالح بعد إصابتها بفيروس كورونا

رحلت عن عالمنا منذ قليل، السيدة هالة زين العابدين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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أستاذ أوبئة: نحن في بداية الموجة الثالثة لكورونا وليس في ذروة الموجة الثانية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن شهر رمضان العام الماضي كان من المفترض أن يكون عبرة لنا في هذا العام.

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمن طه، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة: "لم يتعظ المواطنون مما حدث العام الماضي، ومع الشعور بالأمان والاطمئنان من قبل المواطنين، أصبح هناك ازدحام وعدم وجود تباعد اجتماعي وعدم التزام بارتداء الكمامة".

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نقيب الصحفيين يحيل للنائب العام مذكرة عضوين بمجلس النقابة حول الانتخابات

تقدم عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل، لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة، يوم 10 أبريل بمذكرة تتضمن تلقيهما ما أسمياه "عديدًا من الشكاوى والانتهاكات التي رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم 2 أبريل الجاري وتحققنا منها بأنفسنا ورفعناها إلى رئيس اللجنة المشرفة خالد ميري، ولما لم يتم الاستجابة لنا قدمنا مذكرة مكتوبة في تمام الساعة الواحدة صباح السبت 3 أبريل الجاري وقبل إعلان النتيجة طلبنا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالًا لنص المادة 39 من قانون النقابة".

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شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن طقس السبت، سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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650 ألف طالب بالثانوية يتوجهون لاداء الاختبارات التجريبية الأحد المقبل

تواصل وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، وضع اللمسات النهائية لانطلاق أول امتحانات تجريبية قومية للطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 650 ألف طالب وطالبة، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

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التعرف على هوية 19 من ضحايا حادث الكيلو 103 بصحراوي أسيوط- صور

أكدت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، أنه جرى التعرف على 19 جثة من ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب، على طريق "أسيوط- البحر الأحمر"، عند الكيلو 103، الثلاثاء الماضي.

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التنمية المحلية: بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال غدًا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار غلق المحال التجارية في المواعيد الشتوية أو الصيفية معمول به من ديسمبر 2020، موضحا أنه سيتم بدء تطبيق المواعيد الصيفية من الغد، لتفتح المحال والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى 11 ليلا، والمطاعم من 5 صباحا وحتى 12 ليلا.

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شعبة الذهب بالغرف التجارية: انخفاض أسعار الذهب مرة أخرى أمر مستبعد

قال وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاعا وصل إلى 11 جنيها، بسبب ارتفاعه في البورصة العالمية.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة: "في النصف الأول لشهر رمضان يشهد سوق الذهب حالة ركود، ولكن مع النصف الثاني في الشهر تبدأ الحركة في الانتعاش".

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إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه إسرائيل لليوم الثاني

قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، مما أدى مرة أخرى إلى إطلاق صافرات الإنذار، وهذه المرة في منطقتي هوليت وسدي أفراهام.

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البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخا باليستيا تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

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البنتاجون: القوات الأمريكية بأفغانستان قد تزيد للمساعدة في الانسحاب

قال، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن قوات عسكرية أمريكية إضافية في أفغانستان قد تكون ضرورية لتقديم مساعدة لوجيستية وهندسية وأمنية، حيث يتم سحب القوات الموجودة في أفغانستان وقوامها 2500 جندي ومعداتها من البلاد في الفترة بين مايو وسبتمبر المقبلين.

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للهبوط على القمر.. "سبيس إكس" تفوز بعقد بـ2.9 مليار دولار مع وكالة ناسا

اختارت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شركة سبيس إكس التي يمتلكها إيلون ماسك لتطوير أول مركبة هبوط تجارية ونقل رائدي الفضاء الأمريكيين التاليين إلى القمر، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية يوم الجمعة.

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