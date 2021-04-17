شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف خامس أيام رمضان .. سعر السمك في مصر اليوم السبت 17-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت 17-4-2021، انخفاض طفيف في سعر السمك في مصر بمعدل 1.5 في الأنواع الشعبية يصل إلى 10 جنيهات في الأنواع الأخرى في خامس أيام شهر رمضان، فضلاً عن توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك في الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر السمك اليوم السبت كالتالى:

البلطى سعر التداول 20 جنيه للكيلو وأقل سعر 19 واعلى سعر 22 جنيه

بلطى أسوانى سعر التداول 25 جنيه للكيلو واقل سعر 16 واعلى سعر 35 جنيه

فيليه بلطى مجمد سعر التدوال 65 جنيه للكيلو واقل سعر 30 واعلى سعر 100 جنيه

قشر البياض سعر التداول 100 جنيه للكيلو واقل سعر 90 واعلى سعر 110 جنيه

قشر بياض خليجى سعر التداول 35 جنيه للكيلو واقل سعر 30 واعلى سعر 40 جنيه

قراميط سعر التداول 15 جنيه للكيلو واقل سعر 10 واعلى سعر 20 جنيه

ثعبان السمك سعر التداول 125 جنيه للكيلو واقل سعر 50 واعلى سعر 200 جنيه

المكرونة الخليجى سعر التداول 32 جنيه للكيلو واقل سعر 29 واعلى سعر 35 جنيه

المكرونة السويسي سعر التداول 67.5 جنيه للكيلو واقل سعر60 واعلى سعر 75

برانيس اسكندرانى سعر التداول 55 جنيه للكيلو واقل سعر 50 واعلى سعر 60

المكرونة مجمد سعر التداول 25 جنيه للكيلو واقل سعر 20 واعلى سعر 30

موسى سعر التداول 110 جنيه واقل سعر 90 واعلى سعر 130

السبيط سعر التداول 140 جنيه للكيلو واقل سعر 110 واعلى سعر170 جنيه

قرش سعر التداول 35 جنيه للكيلو وأقل سعر 30 واعلى سعر 40 جنيه

كابوريا سعر التداول 80 جنيه للكيلو واقل سعر30 واعلى سعر 130 جنيه

مرجان 1 سعر التداول 30 جنيه للكيلو واقل سعر 28 واعلى سعر 32

مرجان 2 سعر التداول 25 جنيه للكيلو واقل سعر 23 واعلى سعر 27

البربونى سعر التداول 43 جنية للكيلو واقل سعر40 واعلى سعر 47

دنيس سعر التداول 105 جنيه للكيلو واقل سعر90 واعلى سعر 120

جمبرى سويسرى جامبو سعر التداول 435 جنيه للكيلو واقل سعر400 واعلى سعر 470 جنيه

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما يتوقع صياديون ارتفاع الأسعار في رمضان.

وذكرت شعبة تجار الاسماك في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن عزوف نسبة المواطنين عن الذهاب إلى المطاعم والاكتفاء بتناول الاسماك في المنزل، متوقعا أن تعاود الأسعار الارتفاع في رمضان .