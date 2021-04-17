شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 467 كيلو أغذية متنوعة وغلق إداري لـ3 منشأت برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن إعدام كمية من المواد الغذائية والعصائر المختلفة في حملات للمديرية علي المحال التجارية لفحص والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للجمهور، وذلك فى إطار تنفيذ الحملات التفتيشية على الأغذية خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان، في بيان له، أن تم التوجيه بتكثيف تلك الحملات الرقابية علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية حيث قامت الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية، بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وتم المرور على عدد 129 منشآة من أماكن بيع وتداول الأغذية وإعدام 467 كيلو أغذية متنوعة و99عصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 47 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية، وتم عمل غلق إدارى لـ 3 منشأت برأس غارب لعدم توافر اشتراطات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم سحب 197عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مؤكدا علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.